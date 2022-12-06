В ГД предложили продлевать абонементы в фитнес-клубах при предъявлении больничного

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В России может появиться закон, согласно которому сроки абонементов в фитнес-клубах будут продлеваться, если клиент предоставляет больничный лист. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов.

Парламентарий направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова, в котором напомнил, что на данный момент такие заведения при продаже абонементов обычно прописывают в документе право на заморозку соглашения на один месяц. Это помогает обеспечить клиентам возможность продлить свой пропуск по тем или иным причинам.

Но фитнес-клубы сегодня не учитывают, что пользователь может не посещать зал по причине заболевания. Оплата абонемента при этом продолжается. Такая же проблема существует и у клиентов бассейнов и спортивных секций.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о возможности введения обязательной компенсации срока абонемента в фитнес-клубе, количества пропущенных занятий в бассейне либо в спортивной секции для клиентов, которые имеют больничный лист за соответствующий период времени", – приводит текст обращения RT.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести налоговый вычет для тех, кто оплачивает услуги фитнеса для родителей-пенсионеров. Он отметил, что работающие граждане получили право на такой вычет с 1 января 2022 года. Однако эта норма не предусматривает поддержку пенсионеров, подчеркнул Сухарев.

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