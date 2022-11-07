Адвокат заявил, что сообщения о возвращении Собчак могут быть ложными

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Информация о возвращении Ксении Собчак в Россию может оказаться вбросом от самой журналистки, считает адвокат Андрей Алешкин. По его мнению, это было сделано для оценки реакции общественности.

"И в данном случае такое событие, как возвращение, явно бы удостоилось официального поста. Поэтому есть такая вероятность, что вбросили информацию, что вернулась, чтобы посмотреть на реакцию людей, а потом совершить само действие", – заявил Алешкин в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

По словам адвоката, подобная версия будет продолжать курсировать в Сети, пока сама Собчак или ее представители не объявят о возвращении в Россию официально.

По неподтвержденным данным, журналистка вернулась в РФ. Сообщалось, что Собчак пересекла границу через пункт пропуска Бурачки на границе с Латвией. Источник поделился, что журналистка вернулась в сопровождении супруга Константина Богомолова.

До этого в СМИ распространилась информация, что Собчак покинула территорию России на фоне сообщений о задержании ее коммерческого директора Кирилла Суханова.

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