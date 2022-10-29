Число погибших в результате давки в Сеуле возросло до 120 – СМИ

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Число погибших в результате давки в центре Сеула во время празднования Хэллоуина возросло до 120, сообщает Yonhap News Agency со ссылкой на власти страны.

В результате инцидента также получили травмы не менее 100 человек.

Ранее на данное происшествие отреагировали южнокорейский лидер Юн Сок Ель и премьер Хан Док Су. Они призвали врачей оказать всю нужную помощь пострадавшим.

Президент страны также созвал экстренное заседание в связи с инцидентом. В свою очередь, мэр столицы О Се Хун из-за данного ЧП решил прервать свой визит в Европу.



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