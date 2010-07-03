В Подмосковье обнаружили 25 тыс бутылок нелегального алкоголя

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В Лосино-Петровском пресечен оборот нелегального алкоголя. Контрафакт обнаружили на улице Чкалова, доме 45, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование).

Как уточняется, проверки проводились по всей Московской области.

"В кузове большегрузного автомобиля марки SCANIA обнаружено 25 тысяч бутылок алкогольной продукции различных видов и наименований", – говорится в сообщении.

Грузовик и контрафактный алкоголь арестовали.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО ликвидировали подпольный цех по производству алкогольной продукции. Там обнаружена полуавтоматическая линия розлива, ручная линия розлива в кузове грузовика и 100 литров фармацевтической субстанции.