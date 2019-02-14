Более 1,5 бутылок контрафактного алкоголя нашли в ТиНАО

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В ТиНАО ликвидировали подпольный цех по производству алкогольной продукции, сообщает пресс-служба Росалкогольрегулирования.

Цех располагался на территории промзоны в деревне Марушкино. Там обнаружена полуавтоматическая линия розлива, ручная линия розлива в кузове грузовика и 100 литров фармацевтической субстанции (этанол крепостью 95% производства ПАО "Брынцалов-А").

Также выявлены более 1,5 тысячи бутылок вина и водки и около 100 тысяч федеральных специальных марок с признаками подделки.

Основное технологическое оборудование, транспортное средство, готовая продукция и сырье арестованы. Проводится административное расследование.