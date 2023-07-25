Прокуратура организовала проверку по факту посадки на мель судна у Земли Франца-Иосифа

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку случая посадки на мель научно-экспедиционного судна "Михаил Сомов" у архипелага Земли Франца-Иосифа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта в связи с посадкой на мель научно-экспедиционного судна "Михаил Сомов" 24 июля 2023 года в 21:30 на траверзе острова Земля Вильчека и Комсомольские острова", – заявила пресс-служба ведомства.

Согласно предварительным данным, на корабле находятся 34 члена экипажа и 57 пассажиров, являющихся участниками экспедиции. Сотрудникам правоохранительных органов также предстоит установить характер и повреждения судна.

"Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку действиям ответственных должностных лиц, при наличии оснований примет меры", – указано в сообщении.

Ранее ГУ МЧС РФ по Архангельской области сообщало, что судно "Михаил Сомов" село на мель, на борту корабля находятся 91 человек. Подчеркивается, что угрозы затопления нет, разлива топлива в воду обнаружено не было.



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