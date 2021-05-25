Полицейские в Подмосковье задержали подозреваемого в телефонном мошенничестве

Фото: МВД РФ

Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в телефонном мошенничестве, который с сообщниками обманом выманил 300 тысяч рублей у пенсионерки из Химок. Об этом сообщают "Дни.ру".

Ранее к правоохранителям обратилась 84-летняя женщина, которая сообщила, что ей поступил звонок от якобы сотрудника правоохранительных органов, который убедил пенсионерку в том, что ее сын сбил пешехода. Он потребовал 300 тысяч рублей, чтобы виновника ДТП не привлекли к уголовной ответственности. Затем трубку взял его сообщник, представившийся сыном женщины. Он попросил срочно передать деньги отправленному к ней курьеру.

Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска нашли и задержали курьера. Им оказался 34-летний уроженец Курской области, который пояснил, что работу нашел в Сети. Его задачей было забирать деньги, а затем делать переводы на банковские счета.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу, его сообщников ищут.

Ранее в Москве задержали мошенников, которые убедили пенсионерку скинуть им с балкона миллион рублей.

В квартире 79-летней москвички раздался звонок участкового, который просил помочь в задержании аферистов. Однако для этого нужно было отдать им деньги. Женщина пошла в банк и сняла миллион, после чего дождалась звонка и выполнила все указания.