Председатель облдумы Сахалина попала в ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Машина, в которой находилась спикер областной думы Сахалинской области Елена Касьянова, попала в ДТП. По словам чиновницы, авария произошла, когда она вместе с водителем ехала в служебную командировку в Оху.

"Из-за сложной дорожной обстановки машина, в которой находилась и я, попала в ДТП. К большому сожалению, в машине, с которой произошло столкновение, пострадала женщина", – написала Касьянова в своем телеграм-канале.

По ее словам, пострадавшая женщина находится в больнице. Ее жизни ничто не угрожает.

Как сообщает издание ASTV.ru со ссылкой на областное управление ГИБДД, по предварительным данным, машина, в которой находилась Касьянова, выехала на полосу встречного движения, проигнорировав знак "Обгон запрещен".

За рулем находился 52-летний водитель. В результате обгона он не учел боковой интервал с попутной машиной "УАЗ-Патриот" и столкнулся с ней. Затем машина председателя облдумы Сахалина столкнулась со встречной иномаркой Isuzu Wizard.

В Госавтоинспекции уточнили, что в Isuzu Wizard находилась 55-летняя женщина-пассажир. Она стала единственной пострадавшей в данном ДТП.

Ранее сообщалось, что губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев попал в аварию на служебном автомобиле. ДТП произошло в декабре прошлого года на трассе Кемерово – Новокузнецк. Обошлось без жертв. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

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