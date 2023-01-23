Мужчина погиб под колесами трамвая в Петербурге – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Санкт-Петербурге мужчина погиб под колесами трамвая, ему отрезало голову. Об этом сообщает газета "Известия".

По информации издания, инцидент произошел в Приморском районе города. Как рассказали очевидцы, мужчина находился в нетрезвом состоянии и сам упал на рельсы.

По данным ФАН, инцидент произошел на улице Савушкина. Сообщается, что проезжавший мимо трамвай зацепил тело мужчины правым углом и протащил за собой.

Подробности происшествия выясняются. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что трамвай врезался в машину такси на улице Зои и Александра Космодемьянских в Москве. Никто не пострадал.

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