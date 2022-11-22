Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП на Калужском шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб и пятеро пострадали в результате ДТП на Калужском шоссе. Об этом со ссылкой на столичное управление МВД РФ сообщает Агентство "Москва".

Авария произошла в ночь на вторник, 22 ноября. В районе деревни Ватутинки столкнулись два автомобиля. На месте ДТП работают городские оперативные службы.

Ранее сообщалось, что на Калужском шоссе произошла авария с участием трех автомобилей. В результате одна из машин загорелась. Никто не пострадал.

До этого на севере Москвы произошло ДТП с участием двух автомобилей и автобуса. Сначала столкнулись автобус и автомобиль Kia, после чего последняя машина врезалась в стоящий Hyundai.

В результате аварии пострадала пятилетняя девочка. У ребенка закрытая черепно-мозговая травма и ушиб лобной области. Пострадавшую доставили в медучреждение.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!