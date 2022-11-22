02:39Происшествия
Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП на Калужском шоссе
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Один человек погиб и пятеро пострадали в результате ДТП на Калужском шоссе. Об этом со ссылкой на столичное управление МВД РФ сообщает Агентство "Москва".
Авария произошла в ночь на вторник, 22 ноября. В районе деревни Ватутинки столкнулись два автомобиля. На месте ДТП работают городские оперативные службы.
Ранее сообщалось, что на Калужском шоссе произошла авария с участием трех автомобилей. В результате одна из машин загорелась. Никто не пострадал.
До этого на севере Москвы произошло ДТП с участием двух автомобилей и автобуса. Сначала столкнулись автобус и автомобиль Kia, после чего последняя машина врезалась в стоящий Hyundai.
В результате аварии пострадала пятилетняя девочка. У ребенка закрытая черепно-мозговая травма и ушиб лобной области. Пострадавшую доставили в медучреждение.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!