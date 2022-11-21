Подросток погиб при катании на тюбинге в Алтайском крае

Фото: СУ СК России по Алтайскому краю

Следователи Алтайского края возбудили уголовное дело по факту смерти 16-летнего подростка, который катался на ватрушке, прицепившись к машине. Об этом сообщает сайт СК РФ по региону со ссылкой на помощника прокурора по взаимодействию со СМИ Ольгу Чеснокову.

По ее словам, накануне подросток в поселке Сорокино катался на тюбинге, зацепившись за автомобиль. Молодой человек отпустил веревку и врезался в припаркованную на обочине машину, в результате чего он получил смертельные травмы.

На данный момент следователи проводят проверку в связи со смертью подростка, отметила Чеснокова. Следователи возбудили дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

В ходе проверки будут расследоваться все обстоятельства происшествия, а также условия воспитания подростка, рассказала помощник прокурора.

Аналогичный случай произошел в Москве в прошлом году. Как сообщили в столичной прокуратуре, мужчина привязал к своей машине два тюбинга и посадил туда детей 2005 и 2006 года рождения.

При движении один из тюбингов столкнулся с деревом, в результате чего 15-летний мальчик был доставлен в больницу с травмами, где позднее, несмотря на усилия врачей, скончался.

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