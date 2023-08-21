Тело женщины обнаружили после пожара в квартире на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Тело 71-летней женщины было обнаружено в квартире дома на улице Дубнинской на севере Москвы после тушения пожара. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем телеграм-канале.

"Для установления причины пожара будет назначена пожарно-техническая экспертиза", – заявили в ведомстве.

Отмечается, что ход и результаты проверки, проводимой по факту произошедшего, а также принятие решение по ее результатам будут находиться на контроле Тимирязевской межрайонной прокуратуры.

Ранее пожарные спасли трех человек во время возгорания, произошедшего в 22-этажном доме на Дмитровском шоссе в Москве. Огонь вспыхнул 21 августа в 09:10 в квартире на 21-м этаже, меньше чем через час пожар локализовали на площади 40 квадратных метров, а в 09:54 полностью ликвидировали.

По информации СМИ, в загоревшейся квартире находились 5-летний мальчик и 15-летняя девочка, их мать ушла на работу, а отец вышел ненадолго прогуляться с собакой. Во время пожара девочка проснулась и смогла выбежать из квартиры вместе с братом. Еще три человека были спасены с 22-го этажа дома.

Всего было эвакуировано 15 человек, информации о пострадавших не поступало.



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