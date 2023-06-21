Минимум 16 человек пострадали при взрыве в пятом округе Парижа – СМИ

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По меньшей мере 16 человек получили ранения при взрыве в пятом округе Парижа. Об этом сообщает телеканал BFMTV

По предварительной информации, семь человек находятся в критическом состоянии, еще девять – в тяжелом.

Ранее телеканал сообщал, что по меньшей мере четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв прогремел около 16:55 (17:55 по московскому времени), информацию уже подтвердил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. По его словам, ЧП произошло на улице Сен-Жак в пятом округе Парижа. Здание, где это случилось, полностью обрушилось.

"На место происшествия выехала пожарная бригада. Пожалуйста, не мешайте им работать и избегайте этого района", – призвал министр на своей странице в Twitter.

По предварительной информации, взрыв был вызван утечкой газа. Ранее один из жителей пятого округа рассказал, что услышал сильный взрыв, а затем увидел черный дым и падающие обломки. Известно, что фасады нескольких домов обрушились, несколько соседних домов загорелись.

Правоохранители эвакуируют сектор вокруг госпиталя Валь-де-Грас. Граждан призвали избегать район происшествия.