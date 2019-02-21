Пассажирский лайнер случайно превысил скорость звука

Борт авиакомпании Virgin Atlantic, летевший по маршруту Лос-Анджелес – Лондон, неожиданно превысил скорость звука, сообщает издание Popular Mechanics.
На высоте около 11 километров Boeing 787-9 Dreamliner попал в высотное струйное течение, поясняет агентство. За счет сильнейшего попутного воздушного потока самолет развил скорость до 800 миль в час (1285 километров).
Отмечается, что на данной высоте скорость звука составляет 1062 километра в час, а обычная скорость пассажирского лайнера составляет 561 милю в час (902 километра в час).
В пункт назначения самолет прибыл на 48 минут раньше положенного времени.
Позднее пилот этого самолета Питер Джеймс написал в своем Twitter, что никогда за свою 25-летнюю карьеру не встречал попутного ветра, скоростью 200 миль в час (около 322 метров в секунду).
Ранее сообщалось, что австралийский пилот самолета VH-EQK пролетел 500 лишних километров, чтобы изобразить в воздухе различные фигуры. Трекинг рейса показал, что в воздухе пилот вырисовывал надпись "I'm bored" ("Мне скучно").
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