Заскучавший пилот нарисовал в воздухе "Мне скучно"

Австралийский пилот самолета VH-EQK пролетел 500 лишних километров, чтобы изобразить в воздухе различные фигуры, в том числе те, которые напоминают мужской половой орган.
Согласно данным портала FlightAware, лайнер пролетел 669 километров вместо заявленных 169 за три часа.
Как уточняется, инцидент произошел 19 февраля на юге Австралии. Трекинг рейса показал, что в воздухе пилот вырисовывал надпись "I'm bored" ("Мне скучно"), а также две фигуры, напоминающие мужской половой орган.
По данным сервиса, лайнер вылетел из аэропорта в 08:53 по местному времени и приземлился в 11:57. В общей сложности он пробыл в воздухе 3 часа 4 минуты.
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