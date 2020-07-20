В Нальчике дети провисели на карусели вниз головой около 10 минут

Карусель с детьми застряла почти на 10 минут в Нальчике

В Нальчике из-за проблем с электричеством остановилась карусель с детьми, сообщает телеканал Москва 24. Она перевернула пассажиров вниз головой, а спустить уже не смогла. Люди просидели так почти 10 минут. Никто не пострадал.

Все это время аттракцион переключали на ручной режим управления. Как утверждает руководство парка на своей странице в Instagram, аттракцион исправен и прошел все проверки на безопасность.

Ранее прокуратура начала проверку после инцидента с аттракционом в Набережных Челнах. Там на полном ходу отвалилась передняя часть вагона, в котором сидели дети.