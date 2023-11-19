Лжеработодателя обвинили в разбойном нападении на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

33-летнего мужчину обвиняют в разбойном нападении в районе станции метро "Рижская" на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил телеграм-канал столичной прокуратуры.

Уточняется, что пострадавший нашел объявление о ночной подработке шпатлевщиком и решил встретиться с лжеработодателем возле станции столичного метрополитена.

Фигурант дела при встрече достал нож и стал угрожать им. Затем он избил пострадавшего мужчину и потребовал перечислить ему деньги на карту, уточнили в пресс-службе ведомства.

"После того как потерпевший, опасаясь за свою жизнь и здоровье, выполнил указания нападавшего, последний скрылся", – подчеркнули в прокуратуре.

Сейчас фигуранту уголовного дела предъявили обвинение по части 2 статьи 162 УК РФ ("Разбой"). Мужчину заключили под стражу.

До этого в столичной полиции сообщили, что мужчина пострадал при разбойном нападении неизвестных с оружием в центре Москвы. Двум гражданам начали угрожать предметом, похожим на пистолет, а затем нападавшие похитили сумку и скрылись.

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