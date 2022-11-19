Хоккеист избил судью в ходе матча на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал Хоккейная Лига "Трудовые Резервы"

Хоккеист избил судью на матче любительской лиги "Трудовые резервы" на северо-западе Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах.

"С ледовой арены в полицию поступило сообщение, что игрок избил судью", – прокомментировал собеседник агентства.

Как сообщили в телеграм-канале хоккейной лиги, травмы арбитру нанес игрок команды "Леопарды" Николай Разин. В связи с инцидентом команде было присуждено техническое поражение.

Для установления обстоятельств произошедшего на место прибыли сотрудники полиции.

"Хоккейная лига "Трудовые Резервы" не приемлет и никогда не примет подобное поведение со стороны команд и отдельно взятых игроков", – прокомментировали представители лиги.

До этого тренера по синхронному плаванию задержали по делу о гибели 14-летней девочки в бассейне Подольска.

Происшествие случилось в одном из ФОКов Подольска 18 сентября. По данным следствия, 32-летняя тренер не обеспечила должных мер безопасности, из-за чего 14-летняя девочка утонула во время тренировки.



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