18 человек пострадали на пожаре под Ростовом из-за атаки БПЛА

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При пожаре на промышленном складе в Пролетарске Ростовской области после атаки БПЛА пострадали 18 человек, сообщала пресс-служба района.

По данным на 10:00, 5 человек находятся в тяжелом состоянии и ждут прибытия санитарной авиации, еще 13 пострадавших в удовлетворительном состоянии помещены в приемное отделение ЦРБ Пролетарского района. В настоящее время продолжается тушение пожара.

"Ситуация осложнилась – появились вторичные очаги возгорания, борьба с огнем идет, что называется, с переменным успехом", – отметили в пресс-службе города.

Из-за инцидента в Пролетарске с 19 августа введен режим чрезвычайной ситуации. При этом угроза распространения на жилые дома отсутствует. В ликивдации огня задействованы все необходимые силы и средства.

Обломки украинского беспилотника упали на промсклады с дизельным топливом еще ранним утром 18 августа. Пожар начали тушить, однако из-за повторной атаки специалисты временно прекращали ликвидирование очага возгорания. К вечеру к тушению подключились уже три пожарных поезда.

