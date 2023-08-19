Спасатели нашли тело пятого горняка, погибшего при пожаре на шахте в Казахстане

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В Казахстане спасатели обнаружили тело пятого шахтера, погибшего из-за пожара, произошедшего на шахте "Казахстанская" в Карагандинской области. Об этом сообщается на официальном сайте администрации области.

"Спасатели обнаружили тела всех пятерых погибших на шахте "Казахстанская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау", где 17 августа произошел пожар", – указано в сообщении.

Областная администрация назвала имена всех найденных шахтеров и выразила соболезнования их родным и близким.

Ранее сообщалось, что 17 августа в шахте "Казахстанская", принадлежащей компании "АрселорМиттал Темиртау", загорелась конвейерная лента. На момент происшествия внутри находились 227 человек.

Были эвакуированы 222 шахтера, 13 из них обратились за медицинской помощью, 6 человек госпитализировали с отравлением угарным газом.

Вечером 19 августа спасатели нашли тело четвертого горняка. Поисками занимались два отделения, находящихся под командованием заместителя командира взвода горноспасателей Самата Шошимова.



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