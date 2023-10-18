Рабочие нашли человеческие останки при демонтаже старых труб в Петербурге

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Рабочие Санкт-Петербурга во время проведения демонтажа старых водопроводных труб нашли человеческие останки – череп и ребра. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

По его словам, останки обнаружили на улице Большой Зелениной. Данные о находке рабочие сразу передали правоохранителям.

Череп и ребра отправлены в морг для установления причины смерти, добавил источник издания. Кроме того, выясняются все обстоятельства произошедшего.

В конце августа в центре Москвы нашли человеческие кости давностью более 50 лет. Останки обнаружили во время ремонтных работ на территории особняка 1917 года, который находится по улице Спартаковской.

Сотрудники столичного СК РФ организовали доследственную проверку.