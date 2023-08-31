В центре Москвы нашли человеческие кости давностью более 50 лет

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Множественные фрагменты костных останков человека обнаружили в ходе проведения ремонтных мероприятий на территории особняка 1917 года, который находится по улице Спартаковской в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ по столице.

"Предварительно, давность захоронения составляет более 50 лет. По данному факту столичным СК организовано проведение доследственной проверки", – говорится в сообщении.

Следователи также назначили ряд медико-криминалистических экспертиз.

Ранее стало известно, что на улице Розы Люксембург в Москве нашли останки человека. Сотрудники ГСУ СК РФ по столице начали доследственную проверку. Сейчас осуществляются проверочные мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств инцидента.

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