Подозреваемый в наркоторговле сбил двоих полицейских при попытке задержания в Махачкале

Фото: телеграм-канал "Нетипичная Махачкала © | Дагестан"

Подозреваемый в наркоторговле в Махачкале сбил на автомобиле двоих сотрудников правоохранительных органов, в связи с чем в городе был объявлен план перехват. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Волк рассказала, что правоохранители проводили операцию по задержанию подозреваемых в наркоторговле, в рамках которой на улице Абубакарова остановили машину, где находились трое злоумышленников.

"Когда полицейские стали подходить к машине, водитель на высокой скорости тронулся с места, сбил двух из них и скрылся в неизвестном направлении", – уточнила официальный представитель МВД России.

В настоящее время все злоумышленники задержаны и доставлены в отдел полиции.

Ранее сотрудники полиции задержали 32-летнего злоумышленника, который изготавливал наркотик в одном из СНТ в ТиНАО. Следствие выяснило, что мужчина планировал передать закладчикам более шести килограммов вещества. При обыске правоохранители также нашли и изъяли канистры, колбы, шланги и прекурсоры.

