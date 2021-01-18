Специалисты сочли грубым нарушением возможный искусственный спуск лавины на Домбае

17:17
Фото: Управление КЧР по ГО, ЧС и ПБ/ТАСС
После инцидента со сходом лавины на Домбае в Российском лавинном центре заявили, что в случае подтверждения информации об искусственном спуске опасной лавины данное решение может расцениваться как грубое нарушение норм техники безопасности, пишет РИА Новости.
"Если есть угроза для жизни людей, то ни одна лавинная служба не спускает лавины. Работа проводится во время закрытия курорта. Кроме того, в Домбае шел снег несколько дней", – сообщили в РЛЦ.
По другой версии, снег мог сойти после сейсмического воздействия от другой лавины, которую принудительно спустили в другом очаге. Эксперт считает, что в районе Домбая такую ситуацию представить сложно, но и в данном случае это нарушение техники безопасности.
Лавина накрыла горнолыжную трассу в Карачаево-Черкесии днем 18 января. Сообщалось, что четыре человека пострадали. Позже стало известно, что шесть человек смогли выбраться из-под снега. Один найден погибшим.
По предварительной информации, причиной инцидента могли стать сейсмические изменения от принудительно спущенной лавины в другом очаге.
Также очевидцы писали, что лавину спускали искусственно, надеясь, что снежная масса уйдет в другую сторону, в лес.
В ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике работает оперативный штаб. Горячая линия открыта по телефону +7 (878) 226-01-00. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Из-под лавины в Карачаево-Черкесии спасена женщина
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: