Специалисты сочли грубым нарушением возможный искусственный спуск лавины на Домбае

Фото: Управление КЧР по ГО, ЧС и ПБ/ТАСС

После инцидента со сходом лавины на Домбае в Российском лавинном центре заявили, что в случае подтверждения информации об искусственном спуске опасной лавины данное решение может расцениваться как грубое нарушение норм техники безопасности, пишет РИА Новости.

"Если есть угроза для жизни людей, то ни одна лавинная служба не спускает лавины. Работа проводится во время закрытия курорта. Кроме того, в Домбае шел снег несколько дней", – сообщили в РЛЦ.

По другой версии, снег мог сойти после сейсмического воздействия от другой лавины, которую принудительно спустили в другом очаге. Эксперт считает, что в районе Домбая такую ситуацию представить сложно, но и в данном случае это нарушение техники безопасности.

Лавина накрыла горнолыжную трассу в Карачаево-Черкесии днем 18 января. Сообщалось, что четыре человека пострадали. Позже стало известно, что шесть человек смогли выбраться из-под снега. Один найден погибшим.

По предварительной информации, причиной инцидента могли стать сейсмические изменения от принудительно спущенной лавины в другом очаге.

Также очевидцы писали, что лавину спускали искусственно, надеясь, что снежная масса уйдет в другую сторону, в лес.

В ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике работает оперативный штаб. Горячая линия открыта по телефону +7 (878) 226-01-00. Поисково-спасательные работы продолжаются.