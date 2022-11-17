Не менее 20 человек погибли при пожаре в Палестине – СМИ

Фото: ТАСС/DPA/Wissam Nassar

Не меньше 20 человек скончались из-за пожара в пределах лагеря для беженцев Джабалия в секторе Газа. Об этом сообщает WAFA со ссылкой на медиков.

"Нам доставили не менее 20 тел", – поделился руководитель местной больницы Салах Абу Лайла.

В данное лечебное учреждение привозят погибших и раненых при пожаре.

По информации издания, среди погибших есть дети. На месте происшествия работают сразу несколько спасательных и пожарных служб. Пострадавшие доставили в город Бейт-Лахия для оказания медицинской помощи.

Причина возникновения возгорания пока не выявлена.

Ранее сообщалось, что на столичном рынке "Садовод" произошел пожар. После возгорания из комплекса стали эвакуировать людей. Сообщалось, что огню подверглись два торговых павильона. Пожар удалось ликвидировать.

МЧС сообщило об эвакуации 150 человек с горящего рынка "Садовод"

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