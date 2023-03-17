11:26Происшествия
Сосед рассказал о стрелявшем с балкона мужчине под Зеленоградом
Фото: Москва 24
Соседи мужчины, стрелявшего с балкона, рассказали, что не замечали за ним агрессивного поведения. Об этом сообщает телеканал "360".
"Да вообще не было такого. Здесь такого не было ни разу", – сказал сосед.
Первыми в полицию позвонили другие жильцы дома, услышавшие звуки стрельбы. Они отметили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщает источник РЕН ТВ, сотрудники полиции задержали 28-летнего безработного Дмитрия. В его квартире было обнаружено более 200 патронов.
"У мужчины нашли автомат АК-74У, 244 патрона, два магазина и порядка 50 гильз", – отметил собеседник канала.
В пресс-службе ГУ МВД по региону отметили, что в результате стрельбы никто не пострадал, так как она велась из охолощенного оружия.
Ранее в деревне Голубое под Зеленоградом мужчина открыл стрельбу с балкона 20-этажного многоквартирного дома на улице Парковой. По словам соседей, мужчина сначала запускал фейерверки, а после взял в руки оружие.
Неизвестный открыл стрельбу с балкона многоэтажного дома под Зеленоградом
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