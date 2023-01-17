Восемь рабочих пропали без вести после взрыва танкера в Таиланде

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В Таиланде случился взрыв танкера без топлива, после чего восемь рабочих объявили пропавшими без вести. Об этом информирует издание Bangkok Post.

По данным газеты, сначала на танкере вспыхнул огонь, после же на грузовом перевозчике Smooth Sea 22 прогремел взрыв. Уточняется, что во время ЧП судно проходило регулярное техническое обслуживание.

Шум от взрыва распространился в радиусе нескольких километров. В результате происшествия были зафиксированы повреждения зданий, у некоторых выбило стекла.



Власти организовали проверку, устанавливаются причины аварии.

Ранее сообщалось, что турецком районе Багджилар прогремел взрыв. Пострадавших не зафиксировали. ЧП случилось в ателье, где производится текстильная продукция. Вероятно, причиной взрыва стала утечка газа.

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