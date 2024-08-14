Губернатор Нижегородской области заявил о работе ПВО в регионе для подавления БПЛА

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Средства ПВО и РЭБ сработали на юго-западе Нижегородской области для подавления атаки БПЛА самолетного типа, рассказал губернатор региона Глеб Никитин.

"На месте работают необходимые оперативные и экстренные службы", – написал он в своем телеграм-канале.

Инцидент с воздушной целью произошел в Кулебакском муниципальном округе, сейчас оперативными службами предпринимаются все меры для минимизации последствий. По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.

Ранее российские ПВО сбили украинские дроны в Орловской и Ростовской областях. Аналогичные сообщения поступали в ночь на 14 августа из Воронежской и Курской областей, а в Липецкой области объявляли красный уровень угрозы атаки. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

