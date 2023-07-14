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Подозреваемую в причастности к смерти внука Роберта Де Ниро задержали в США – СМИ
Фото: depositphotos/dechevm
Полиция Нью-Йорка в ходе операции под прикрытием задержала 20-летнюю Софию Хейли Маркс, которая, предположительно, продала наркотики внуку Роберта Де Ниро Леандро, который, как предполагается, умер от передозировки. Об этом пишет New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Наркодилерша, известная как принцесса перкоцета, задержана в связи со смертью 19-летнего внука Роберта Де Ниро", – сказано в сообщении.
Отмечается, что в доме девушки произвели обыск. Маркс предъявили обвинения в распространении наркотиков, ожидается, что она предстанет перед федеральным судом Манхэттена в пятницу, 14 июля.
Как передает газета, рядом с телом Леандро были найдены белый порошок и принадлежности для употребления наркотиков. По словам матери погибшего Дрены Де Ниро, кто-то продал ему таблетки с фентанилом.
Информация о смерти внука Де Ниро появилась 3 июля. Его мать написала, что он был ее радостью, сердцем и "всем тем, что когда-либо было чистым и настоящим" в ее жизни.
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