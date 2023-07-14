В "Росатоме" заявили, что последствия ЧП на уральском предприятии не угрожают населению

Фото: УЭХК Росатом

Последствия чрезвычайного происшествия (ЧП), произошедшего на предприятии по обогащению урана в Новоуральске Свердловской области, не угрожают населению. Об этом сообщает госкорпорация на своем официальном сайте.

"14 июля в 09:13 (11:13 по московскому времени. – Прим. ред.) в закрытом помещении цеха № 53 Уральского электрохимического комбината произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана объемом 1 кубометр. Инцидент оперативно локализован, не создает рисков для населения", – указано в сообщении.

В компании добавили, что в данный момент проводится санитарная обработка цеха, остальные цеха производства продолжают свою работу в штатном режиме.

Радиационный фон на площадке составил 0,17 мкЗв, что соответствует природным значениям", – подчеркнули в "Росатоме".

Отмечается, что после произошедшего было принято решение создать комиссию, которая установит причины произошедшего.

Утром 14 июля на предприятии в свердловском Новоуральске произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана объемом в один кубометр. Персонал цеха был эвакуирован.

На предприятии уточнили, что ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка.

Позже сотрудники экстренных служб сообщили о гибели одного сотрудника в результате произошедшего. Отмечалось, что смерть наступила в результате механического воздействия. Допустимая концентрация опасных веществ не превышена и находится в норме, добавили они.

