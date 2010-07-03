СК начал проверку информации о нападении алабая на девочку и подростка

Правоохранители начали доследственную проверку после сообщений о нападении на двенадцатилетнюю девочку и семнадцатилетнего подростка собаки породы алабая. Инцидент произошел в ТиНАО, сообщила старший помощник ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
"Как сообщает один из информационных порталов, 12 апреля собака породы алабай сбежала из коттеджа, расположенного в деревне Ямонтово в ТиНАО, и оказавшись на дороге, сначала напала на 12-летнюю девочку, а затем на 17-летнего юношу", – сообщила Иванова Агентству "Москва".
По ее словам, девочку пришлось госпитализировать, а подростку оказали помощь на месте.
Следователи выясняют подробности и обстоятельства произошедшего.
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