СК начал проверку информации о нападении алабая на девочку и подростка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правоохранители начали доследственную проверку после сообщений о нападении на двенадцатилетнюю девочку и семнадцатилетнего подростка собаки породы алабая. Инцидент произошел в ТиНАО, сообщила старший помощник ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

"Как сообщает один из информационных порталов, 12 апреля собака породы алабай сбежала из коттеджа, расположенного в деревне Ямонтово в ТиНАО, и оказавшись на дороге, сначала напала на 12-летнюю девочку, а затем на 17-летнего юношу", – сообщила Иванова Агентству "Москва".

По ее словам, девочку пришлось госпитализировать, а подростку оказали помощь на месте.

Следователи выясняют подробности и обстоятельства произошедшего.