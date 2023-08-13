Пожарные локализовали возгорание на подмосковном складе на 2,7 тыс кв м

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Спасатели МЧС России локализовали возгорание на складе в Подмосковье на площади 2,7 тысячи квадратных метров, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Информация о пожаре на складе в Раменском поступила в 11:53. Изначально площадь возгорания составляла 1,8 тысячи квадратных метров, однако позже пламя распространилось на площади 2,7 тысячи "квадратов".

Внутри склада загорелись удобрения. Сведения о пострадавших не поступали. В качестве предварительной причины ЧП прокуратура Московской области назвала нарушение противопожарных требований при производстве сварочных работ.

Вместе с этим в МЧС по Подмосковью сообщили, что огонь может перейти на соседний склад. К ликвидации пожара привлекли 70 человек и 26 единиц техники.

телеграм-канал "Прокуратура Московской области"