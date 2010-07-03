Российских бейсджамперов арестовали в Южной Корее

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В Южной Корее арестовали двоих россиян, спрыгнувших с парашютом с 40-этажного небоскреба в городе Пусан, сообщает агентство Yonhap.

Отмечается, что прыжок не был согласован и представлял угрозу для других людей.

Арестованные – известные в России бейсджамперы, которые выкладывают видео своих прыжков в соцсетях. В Южной Корее они планировали прыгнуть со 101-го этажа небоскреба LCT The Sharp в Пусане.

Россияне останутся в этой стране на 10 дней, которые займет расследование. Ранее они уже были наказаны за аналогичные нарушения в Китае.

В апреле 2018 года бейсджампер Алексей Пыхов спрыгнул с 528-метрового небоскреба в деловом центре Пекина. Россиянину удалось ненадолго скрыться от полиции, однако позже его задержали.