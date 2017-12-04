СКР назвал причину гибели бейсджампера Александра Погребова

СКР начал доследственную проверку в связи с гибелью бейсджампера Александра Погребова, который разбился 2 декабря в Кабардино-Балкарии.

Как сообщил агентству "Интерфакс" официальный представитель СК по республике, Погребов прыгнул с горы Гара-Баши и, по предварительным данным, слишком поздно открыл парашют. Тот не успел набрать воздуха и затормозить падение, поэтому бейсджампер ударился о скалы. Он также уточнил, что травмы, полученные спортсменом при столкновении со скалами, были несовместимы с жизнью.

Отмечается, что результаты экспертизы будут готовы примерно через 20 суток.

Ранее сообщалось, что фигурант дела о покраске звезды на шпиле высотки на Котельнической набережной, бейсджампер Александр Погребов погиб в Кабардино-Балкарии. Он скончался 2 декабря при выполнении прыжка в Баксанском ущелье.

Первый фигурант "высотного дела" Алексей Широкожухов насмерть разбился в Альпах в августе.

В 2015 году суд оправдал четверых бейсджамперов, проходивших по делу о покраске звезды на шпиле высотки на Котельнической набережной. По данным следствия, Анна Лепешкина, Алексей Широкожухов, Александр Погребов и Евгения Короткова прыгнули с высотного здания на Котельнической набережной, после чего их задержали.