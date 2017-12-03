Второй фигурант дела о покраске звезды на высотке погиб в горах

Фигурант дела о покраске звезды на шпиле высотки на Котельнической набережной, бейсджампер Александр Погребов погиб в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщается на странице DvizhuhaClub в Facebook.

В сообщении говорится, что он скончался 2 декабря при выполнении прыжка в Баксанском ущелье.

Первый фигурант "высотного дела" Алексей Широкожухов насмерть разбился в Альпах в августе.

В 2015 году суд оправдал четверых бейсджамперов, проходивших по делу о покраске звезды на шпиле высотки на Котельнической набережной. По данным следствия, Анна Лепешкина, Алексей Широкожухов, Александр Погребов и Евгения Короткова прыгнули с высотного здания на Котельнической набережной, после чего их задержали. Суд вынес им оправдательный приговор, подтвердив, что они не участвовали в вандализме.