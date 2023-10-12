В Москве нашли мертвым министра посольства Эквадора – СМИ

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Полномочный министр посольства Эквадора в России Хорхе Патрисио Паласиос Поррас обнаружен мертвым в квартире в центре Москвы. Об этом РИА Новости сообщил источник в полиции.

По его информации, тело нашли в квартире дома на Кривоарбатском переулке. Как рассказали в правоохранительных органах, его смерть не имеет отношения к криминалу.

На данный момент начата доследственная проверка.

Другой источник сообщил, что, по первичной информации, Паласиос Поррас мог скончаться из-за сердечной недостаточности.

Ранее режиссера и театрального постановщика Светлану Джимбинову обнаружили мертвой в ее квартире на Университетском проспекте в Москве. Отмечается, что соседи Джимбиновой обратились в правоохранительные органы, поскольку долго ее не видели, а дверь в квартиру никто не открывал. Прибывшие на место сотрудники полиции вскрыли дверь и обнаружили тело режиссера на полу. Было установлено, что женщина скончалась примерно в начале прошлого года.

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