Служебный автомобиль посольства Азербайджана обстреляли в Вашингтоне

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В министерстве иностранных дел Азербайджана сообщили об обстреле автомобиля, который принадлежит посольству страны в Вашингтоне, США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу азербайджанского внешнеполитического ведомства.

"В ночь с 10 на 11 октября текущего года был обстрелян служебный автомобиль посольства Азербайджанской Республики в Вашингтоне. Дипломатическое представительство незамедлительно проинформировало соответствующие структуры США, представило снимки с камер наблюдения", – прокомментировали там.

Ранее неизвестные забросали бутылками с краской здание посольства РФ в ФРГ. Инцидент случился поздно вечером в понедельник, 10 октября.



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