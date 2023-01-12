При взрыве в Стамбуле никто не пострадал

Фото: телеграм-канал Mash

После недавнего взрыва на западе Стамбула пострадавших не зафиксировали, заявил префект района Багджылар Абдуллах Учгун.

"Погибших или пострадавших в результате взрыва нет, нанесен только материальный ущерб", – приводит его слова информационное агентство DHA.

О взрыве в деловом центре столицы Турции в районе Багджилар стало известно в четверг, 12 января. На тот момент сообщалось, что в результате происшествия были обнаружены пострадавшие.

По данным телеканала NTV, ЧП случилось в ателье, где производится текстильная продукция. Скорее всего, причиной взрыва стала утечка газа.

Взрыв произошел в деловом центре Стамбула – СМИ

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