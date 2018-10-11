Появилось видео с космонавтами аварийного корабля "Союз МС-10"

"Роскосмос" опубликовал видео, как выжившие члены экипажа аварийного "Союза МС-10" отправляются на Байконур на самолете Ту-134. Видеозапись выложена в официальном аккаунте Twitter госкорпорации.

Основной и дублирующий экипажи корабля #СоюзМС10 направляются на Байконур из города Жезказган pic.twitter.com/qxRGNfMal0 — РОСКОСМОС (@roscosmos) 11 октября 2018 г.

В четверг, 11 октября, произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем Международной космической станции (МКС) на орбиту.

Один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время. В запланированное время он ударил по центральному блоку. Это могло произойти из-за несрабатывания пиропатрона системы разведения ступеней.

Ситуацию расследует специальная комиссия "Роскосмоса".

Экипаж состоял из россиянина Алексея Овчинина и американца Ника Хейга. Они эвакуировались в спасательной капсуле. Врачи позже оценили их состояние как удовлетворительное.

До выяснения причин ЧП приостановлены все пилотируемые пуски к МКС, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Россияне тесно сотрудничают с NASA при расследовании происшествия.