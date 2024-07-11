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11 июля, 15:11

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BFMTV: пожар в Руанском соборе во Франции локализован

Пожар в Руанском соборе во Франции локализован

Фото: x.com/Nicolas Mayer-Rossignol

Пожарные локализовали возгорание на шпиле старинного Руанского собора во Франции. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на противопожарную службу департамента Приморской Сены.

По данным ведомства, пожарные еще осмотрят здание и убедятся, что в нем не осталось очагов возгорания. Рабочие, которые ведут реставрационные работы в соборе, сообщили о возгорании на шпиле в 12:00 по местному времени (13:00 по московскому).

К тушению привлекли 70 пожарных. Инцидент нарушил движение общественного транспорта в Руане. Руанский собор является третьим за пять лет католическим храмом во Франции, где произошел пожар, уточнил телеканал.

Шпиль собора загорелся утром 11 июля. Мэр Руаны Николя Мейер-Россиньоль опубликовал фотографии, на которых были видны густые клубы дыма, поднимающиеся от собора. Из-за ЧП посетители были эвакуированы.

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