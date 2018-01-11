СК опроверг версию о взрыве на борту Ту-154 президента Польши

11 января, 14:05
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Следственный комитет опроверг версию о взрыве на борту самолета Ту-154 президента Польши Леха Качиньского, разбившегося под Смоленском. В ведомстве отметили, что к аналогичным выводам пришли специалисты Международного авиационного комитета.
"Версия о взрыве на борту самолета была проверена Следственным комитетом РФ в числе первоочередных, но своего подтверждения не нашла", – сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Накануне польская правительственная подкомиссия, повторно расследующая обстоятельства авиакатастрофы, заявила о взрыве, произошедшем на борту президентского лайнера.
Пресс- секретарь подкомиссии Марта Палонек, ссылаясь на международного эксперта в сфере исследования авиапроисшествий Франка Тейлора, сообщила, что именно взрыв стал причиной разрушения левого крыла лайнера.
"Существовало два источника взрыва: в крыле и в центральной стойке, что якобы подтверждается анализом механизма столкновения дверей с землей", – рассказала Палонек. Она отметила, что дерево, с которым столкнулся лайнер, не оказало влияния на первоначальное разрушение крыла.
Крушение президентского Ту-154 произошло под Смоленском 10 апреля 2010 года. На борту находился президент Польши Лех Качиньский с женой, почти все высшее военное командование, известные политики, общественные и религиозные деятели.
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