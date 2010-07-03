Две машины столкнулись на юго-востоке Москвы

Фото: Агентство "Москва"

Авария с участием двух автомобилей произошла вечером в пятницу, 9 ноября на юго-востоке столицы.

Как сообщает Агентство "Москва", машины столкнулись в районе дома 30 на улице Зеленодольская. Движение было затруднено.

Для того, чтобы освободить проезжую часть, потребовались эвакуаторы. На месте работали сотрудники ДПС. Информация о пострадавших не приводится.



Ранее в ГИБДД составили рейтинг аварийных участков Москвы. Лидером списка стал район Выхино-Жулебино, где в 2019 году произошли 120 аварий, в которых погибли восемь человек.