07 января, 21:49Происшествия
Одного человека спасли из пожара в поселке Мещерское
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Одного человека спасли из пожара в поселке Мещерское, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по столице.
"Заявка о возгорании по адресу город Москва, поселок Мещерское, дом 23 поступила на пульт дежурного в 20:10", – сообщили в ведомстве.
В МЧС отметили, что возгорание происходило на площади 70 квадратных метров. О причине пожара в сообщении не уточняется.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в здании ТЦ "Никольская плаза" в центре Москвы. Возгорание произошло в одном из складских помещений в семиэтажном административном здании.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!