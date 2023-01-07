Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Одного человека спасли из пожара в поселке Мещерское, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по столице.

"Заявка о возгорании по адресу город Москва, поселок Мещерское, дом 23 поступила на пульт дежурного в 20:10", – сообщили в ведомстве.

В МЧС отметили, что возгорание происходило на площади 70 квадратных метров. О причине пожара в сообщении не уточняется.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в здании ТЦ "Никольская плаза" в центре Москвы. Возгорание произошло в одном из складских помещений в семиэтажном административном здании.

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