"Вперед него зашла в вагон". Молодой человек ударил беременную девушку кулаком в метро

Москвич ударил беременную женщину из-за отдавленной ноги в метро

Пользователи соцсетей активно обсуждают случай, который произошел на станции метро "Новогиреево". Молодой человек ударил беременную девушку кулаком в спину, потому что та наступила ему на ногу. Телеканал Москва 24 выяснил у парня его версию событий.

Ситуацию описала в Facebook свидетель произошедшего. Женщина, не стесняясь в выражениях, обвинила молодого человека в том, что он ударил беременную девушку в спину.

"Я пошла за ним, одернула за рукав, он поступок свой объяснил тем, что она вперед него зашла в вагон. Реакции от окружающих не поступило. Мужчины деликатно опустили глаза в пол. Девушке уступили место, и оставшееся время в пути она сидела и плакала", – написала пассажирка метрополитена.

Количество реакций под постом в Facebook почти достигло 2,5 тысячи. В основном пользователи оставляют гневные комментарии и смайлы. Телеканал Москва 24 связался с молодым человеком, на которого все так ополчились в соцсетях, и попросил рассказать о произошедшем.

"Я ее не толкнул. Она мне наступила на ногу, я подождал ее два шага, а она даже не обернулась. Она просто пролезла прямо передо мной и все, я никого не толкал. Я просто со спины до нее дотронулся за то, что она даже прощения не попросила. Я же не видел, беременная она или нет", – поделился парень.

Он заверил журналистов, что готов лично извиниться перед девушкой за это недоразумение. Публичные извинения молодой человек принести отказался. Он добавил, что не считает свой поступок "сверхъестественным".

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