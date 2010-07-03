"Авиапарк" закрыт из-за аварии на ЛЭП

Торговый центр "Авиапарк" закрыт 6 сентября. Произошла авария на линии электропередач, сообщает официальная группа ТЦ в Facebook.
"Как нам стало известно, сегодня около 4 утра, в районе 3-ей Хорошёвской улицы произошла авария с повреждением 4 кабелей, в "Авиапарк" перестало поступать электричество", – сказано в сообщении.
Сейчас у метро "ЦСКА" дежурят службы с мегафонами, которые объявляют о закрытии прохода в ТЦ. На въезде на парковку вдоль дублера выставлены регулировщики.
Службы района устраняют неисправность. Пока нет информации, когда ТЦ снова откроют.
Уточняется, что аквариум в "Авиапарке" работает автономно: его подключили к внешним электрогенераторам. Это цилиндрический аквариум 23 метра в высоту, рекордная высота для такого вида сооружений. Аквариум занесли в Книгу рекордов Гиннеса в 2016 году.
В июле этого года аквариум потек, это произошло из-за плановых работ по замене герметика в кольцах.
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