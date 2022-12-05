Дело завели после взрыва в школьной котельной в Омской области

Фото: omsk.sledcom.ru

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда в Омской области из-за взрыва в школьной котельной, в результате которого травмировался рабочий. Об этом сообщает сайт СУ СК РФ по региону.

Происшествие случилось днем в субботу, 3 декабря. Школа, где произошло ЧП, расположена в селе Пикетном Марьяновского района. В столовой учреждения погас свет, после этого перестали работать насосы, которые циркулируют воду. В результате этого поднялось давление в паровом котле, топившемся углем.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда". Из-за происшествия 60-летний машинист котельной был госпитализирован с тяжелыми травмами. Сейчас мужчина пребывает в омском ожоговом центре.

Ранее сообщалось, что один человек получил травмы при разгерметизации газового баллона в одном из жилых домов в Кантемировке Воронежской области. В здании было выбито несколько стекол.

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