Число пострадавших при опрокидывании автобуса под Тулой выросло до 15

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Количество пострадавших при опрокидывании автобуса под Тулой выросло до 15, сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД по Тульской области.

"На данный момент имеются сведения о 15 пострадавших, им оказывается медицинская помощь", – говорится в сообщении.

До этого сообщалось о 12 пострадавших.

Авария произошла около села Кузовка на 255-м километре автодороги М-4 "Дон" в Богородицком районе Тульской области. Автобус следовал по маршруту Рязань – Старый Оскол. В пресс-службе УМВД РФ по региону сообщили, что в момент аварии в транспортном средстве находилось порядка 40 пассажиров и два водителя.

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