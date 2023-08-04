Два грузовика столкнулись на Рижской эстакаде в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Два грузовика столкнулись на внутренней стороне Третьего транспортного кольца в районе Рижского вокзала, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

В частности, ДТП произошло на 1-й Рыбинской улице у дома 1А. Информация о пострадавших уточняется. На место происшествия прибыли оперативные службы города.

Движение по внутренней стороне ТТК затруднено. Автомобилистов в связи с этим призвали выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что в Феодосии Porsche Cayenne упал с Межениновского моста на железнодорожные пути, перед этим пробив ограждение. В результате произошедшего пострадал один человек.

К месту происшествия приехал автомобиль "Урал", который помог эвакуировать машину с железнодорожных путей.



Авария с участием грузовиков произошла на Новорижском шоссе