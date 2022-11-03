Один человек погиб, семь пострадали при расстреле марша оппозиции в Пакистане – СМИ

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Один человек погиб, семь получили ранения в результате стрельбы на оппозиционном митинге в пакистанском Вазирабаде. Об этом сообщает издание Dawn со ссылкой на полицию Пакистана.

"Семь человек были ранены и один человек погиб во время нападения на машину председателя Пакистан "Техрик-и-Инсаф" Имрана Хана во время марша в Вазирабаде", – говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители установили имя нападавшего – Муаззам Наваз. Задержанный заявил, что действовал в одиночку.

Об обстреле марша оппозиционеров в Пакистане стало известно днем в четверг, 3 ноября. Стрелок целился в машину бывшего премьер-министра страны Имрана Хана, которая двигалась во главе колонны. В результате политик получил ранение в ногу. Вместе с ним пострадали несколько руководителей партии "Техрик-и-Инсаф".

Мужчина, расстрелявший марш оппозиционной партии, признался, что хотел убить Хана, поскольку тот "вводил людей в заблуждение". При этом задержанный подчеркнул, что его целью был исключительно политик, никого другого убивать он не хотел.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!