Открытое горение в дельфинарии в Санкт-Петербурге ликвидировано

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Спасатели ликвидировали открытый огонь в дельфинарии в Петроградском районе Санкт-Петербурга.

"Ликвидация открытого горения. Происходило горение дощатого короба вентиляционного канала на площади два квадратных метра", – передает ТАСС сообщение ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

До прибытия МЧС из дельфинария эвакуировали 20 человек. Было объявлено о локализации пожара.

Санкт-Петербургский дельфинарий находится на Константиновском проспекте на Крестовском острове. В нем проводятся представления с дельфинами, моржами, китами и другими животными.

Возгоранию присвоен номер сложности 1 БИС.

